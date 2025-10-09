Un motociclista sufrió un fuerte accidente de tránsito luego de que una niña soltara su pelota, la cual cayó en medio de la calle justo cuando el conductor transitaba por la zona.

El incidente ocurrió el pasado 3 de octubre en Iguala, Guerrero, México, dejando al motorista herido tras perder el control y derrapar al pasar sobre la pelota.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que la menor, acompañada por una mujer, deja caer la pelota, provocando que el motociclista perdiera el control, diera un par de vueltas sobre la calle y resultara lesionado.

Hasta el momento no se ha detallado el estado de salud del motociclista. Sin embargo, la situación generó diversos comentarios entre los usuarios; algunos consideraron que la culpa fue del conductor por exceso de velocidad, mientras que otros señalaron que se trató de un accidente imprevisto, sin intención por parte de la niña.