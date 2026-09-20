En redes sociales se viralizó el momento en que un niño perdió el control de su bicicleta mientras descendía a gran velocidad por una pendiente en Yongzhou, China.
Las imágenes muestran cómo el menor impactó de frente contra un muro bajo y salió expulsado varios metros hasta caer en una hondonada cubierta de vegetación.
Pese a la aparatosa caída, el niño únicamente sufrió algunos rasguños. Momentos después, se levantó y regresó tranquilamente para buscar su bicicleta, como si nada hubiera ocurrido.