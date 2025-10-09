En este momento se registra un nuevo deslizamiento en el km 24 de la CA-1 carretera a El Salvador, alcanzando a dos elementos del Ejército de Guatemala. Ambos son rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial.

El riesgo de deslizamientos continúa activo y las restricciones de paso peatonal y vehicular permanecen, según autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED).

Autoridades indican que el área presenta condiciones climáticas inestables y que se realiza un trabajo en conjunto con otras instituciones ante esta emergencia.