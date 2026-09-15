En las últimas horas se reportó una nueva alza en los combustibles, que ya habían registrado un aumento previo. Esto representa un gasto adicional para muchas familias guatemaltecas.

En la modalidad de autoservicio, la gasolina súper y la regular subieron Q1.00 por galón, mientras que el diésel aumentó Q2.00. Los precios quedaron así:

Gasolina regular: Q42.39

Gasolina súper: Q44.59

Diésel: Q49.39

Mientras tanto, continúa la discusión del Decreto 21-2026 sobre un subsidio a los combustibles. De momento, sus efectos aún no se reflejan en los precios, aunque las autoridades han indicado que trabajan para atender la situación.