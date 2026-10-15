Un total de 287 nuevos guardias penitenciarios, 85 mujeres y 202 hombres, se graduaron de la promoción XXIX y se preparan para asumir funciones en los centros carcelarios del país.

Durante el acto, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, destacó el esfuerzo y la disciplina de los graduandos, así como la responsabilidad que adquieren de contribuir al control, el orden y la seguridad en las cárceles.

“Hoy son 287 hombres y mujeres que han decidido asumir una responsabilidad con Guatemala”, expresó el funcionario, quien subrayó que portar el uniforme implica un compromiso con el país y el cumplimiento de la ley.

Buscan fortalecer el Sistema Penitenciario

La promoción XXIX recibió capacitación mediante un nuevo programa académico autorizado y acreditado por el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES), diseñado para fortalecer la enseñanza y desarrollar competencias profesionales.

La formación incluyó conocimientos teóricos, así como habilidades prácticas y tácticas, con énfasis en el trabajo en equipo, la responsabilidad institucional, el cumplimiento de protocolos y el respeto a la ley.

Este proceso busca preparar a los nuevos guardias para desempeñar sus funciones con disciplina y profesionalismo, y reforzar las labores de vigilancia, seguridad y mantenimiento del orden en los centros penitenciarios del país.

El ministro Villeda destacó la importancia de fortalecer el Sistema Penitenciario con nuevos agentes comprometidos con Guatemala. Señaló que mantener el control dentro de las cárceles es fundamental para garantizar la seguridad. Además, resaltó que estas acciones contribuyen a proteger a la población.