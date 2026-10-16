Los 287 agentes de la XXIX promoción del Sistema Penitenciario (SP) reforzarán temporalmente las labores de seguridad y custodia en dos centros carcelarios que actualmente están en funcionamiento, mientras concluye la construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, ubicada en Morales, Izabal.

El director general del SP, Jorge López Dellachiessa, explicó que los nuevos guardias fueron contratados para prestar servicio en este nuevo complejo penitenciario.

Sin embargo, mientras finalizan los trabajos de construcción, serán destinados a otros establecimientos, cuyas ubicaciones no serán reveladas por razones de seguridad.

El funcionario indicó que la institución ya tiene definida la logística para incorporar al personal. En las dos cárceles asignadas se realizará un proceso de renovación de la guardia penitenciaria, mientras los directores, subdirectores, alcaides y jefes de seguridad continuarán en sus puestos.

Antes de asumir plenamente sus funciones, los agentes deberán completar una etapa adicional de formación. Su paso por los centros penitenciarios en operación les permitirá familiarizarse con las dinámicas de custodia y fortalecer sus capacidades de cara a su futura incorporación a El Triunfo, diseñado para operar bajo mayores estándares de seguridad y control.

Construyen nueva cárcel

Mientras 287 nuevos agentes completan su preparación, el Sistema Penitenciario avanza en el fortalecimiento de su personal y en el desarrollo del Centro Carcelario de Máxima Seguridad El Triunfo, destinado a albergar a reclusos de alta peligrosidad.

El director del Sistema Penitenciario y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército formalizaron los planos de construcción del centro carcelario, en un acto protocolario que representa un avance en el desarrollo del proyecto.

López Dellachiessa aclaró que la firma de los planos no significa que la construcción haya comenzado, ya que los trabajos se encuentran en ejecución. Explicó que los diseños ya estaban finalizados y que el acto permitió formalizar este componente de la obra.