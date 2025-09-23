Las autoridades informaron sobre la captura de Elsa Vanessa Aguilar Pérez, quien habría participado en un esquema de estafas haciéndose pasar por trabajadora del Sistema Penitenciario.

Según las pesquisas, ofrecía supuestas plazas laborales a cambio de dinero, engañando a guatemaltecos en distintos departamentos.

Los depósitos realizados por las víctimas ascienden a Q556,793.96, distribuidos en entidades bancarias de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Huehuetenango, Retaluleu, Jutiapa y Guatemala.

Capturada cuando intentaba ingresar a Renovación I

La mujer fue detenida el pasado 4 de septiembre por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuando intentaba ingresar al centro de alta seguridad Renovación I en Escuintla.

Durante los operativos de control en los ingresos, las autoridades le dieron cumplimiento a una orden judicial vigente por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Según se dio a conocer, Aguilar pretendía dejar una encomienda a su conviviente que guarda prisión en la Granja Modelo de Rehabilitación “Canadá” por robo agravado desde el 1 de abril.

Llegó con encomienda a cárcel y es recapturada por lavado de dinero



En un operativo de seguridad e identificación en la entrada a los centros carcelarios Renovación I y Granja “Canadá”, en Escuintla, policías de la comisaría 31 recapturaron a Elsa “N”, de 42 años, pic.twitter.com/qPLwyeAM7L — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 4, 2025

Antecedentes y proceso judicial

El MP señaló que la mujer ya tenía antecedentes por extorsión, registrados el 29 de enero de este año.

Tras su aprehensión fue presentada en audiencia de primera declaración, en la que un juez determinó ligarla a proceso y ordenó su prisión preventiva.

Las autoridades destacaron que los casos de lavado de dinero son especialmente complejos, pues además de la pena de cárcel, los responsables deben devolver las sumas ilícitamente obtenidas; de lo contrario, se les imponen sanciones adicionales.

Tiene un antecedente por el delito de extorsión, del 29 de enero de este año y ahora nuevamente enfrentará otro proceso.#Recapturada#PNCenAcción pic.twitter.com/VkCgZyiAvW — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 4, 2025

Advertencia a la ciudadanía

El Sistema Penitenciario reiteró que ha recibido múltiples denuncias de ciudadanos que entregaron dinero a cambio de empleos falsos.

Se hace un llamado a la población a no dejarse engañar por este tipo de estafas que, según las investigaciones, también se replican en otras dependencias del Estado.