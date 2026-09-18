En un cateo realizado por la DEIC, Sección de Femicidios en coordinación con la Fiscalía de Femicidios del MP, en la 21 calle y 18 avenida, colonia Villalobos I, zona 12 de Villa Nueva, capturaron a Evelyn de 43 años, se le decomisó una pistola calibre 9mm, con el registro borroso, un cargador y 19 municiones, un revólver calibre 38 Spl, registro borroso, con 21 municiones, tres cajas con municiones de diferentes calibres, un chaleco blindado y dos teléfonos.



Mientras, en otro allanamiento realizado por DEIC y MP, en la 24 calle y 13 avenida de la misma colonia, capturaron al presunto distribuidor de drogas de la terrorista mara 18, Anthony de 26 años, le incautaron una pesa digital, 4 bolsas con marihuana y 3 bolsas con cocaína, para la venta al menudeo.

Fue gracias a la pronta acción de las autoridades que se logró con estas capturas en dicho inmueble. Hace el llamado a denunciar este tipo de delitos al número 110 de la PNC o de forma anónima al 1574.