Investigadores de la DEIC, en coordinación con fiscales del MP realizaron una serie de allanamientos en la colonia Rafael, en la zona 7, donde capturaron a Luis de 20 años, alias “Goblyn”, Abner de 24 años, apodado «Duende ó Travieso» acusados por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato y Yoselin por Asociación Ilícita, según orden de fecha 8 de septiembre requerido por un juzgado de Guatemala, ambos integrantes de la mara salvatrucha.

En las cárceles fueron notificados de nuevos procesos por Asociación Ilícita, Terrorismo, Plagio o Secuestro y Asesinato, los reos Daniel Roberto Alias Figueroa (lider del grupo criminal), William Donaldo Herrera Barahona (sicarioi), Hansel Adrián Galicia Sosa (sicario).

Ellos estarían implicados en asesinatos cuyos cuerpos, 17, han dejado envueltos en sábanas en cuatro distintos escenarios.

Los allanamientos también permiten incautar dos pistolas, 72 municiones de diferentes calibres, 28 teléfonos celulares, aparatos electrónicos, Q 21,940.

Los hechos violentos ocurrieron en 2025 y 2026, entre ellos un caso en el que fueron localizados ocho cadáveres a orillas de la ruta a Palencia.

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