Desde tempranas horas de este sábado 4 de octubre, agentes de las comisarías 11, 12, 13, 14 y 15, junto con elementos de la Inspectoría General (IG) y la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), llevan a cabo un amplio operativo en el bulevar Vista Hermosa, zona 15.

El objetivo de estas acciones es identificar taxis pirata y motocicletas, así como verificar que no transporten objetos ilícitos y que no presenten reportes de robo o alteraciones.

Además, se realizan solicitudes de solvencias a los conductores y pasajeros.

Resultados preliminares

El operativo, que se desarrolla en tres puntos estratégicos de la zona, ya ha permitido la identificación de más de 100 vehículos y personas.

Como parte de los resultados, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) capturaron a Jorge “N”, de 25 años, quien era requerido por un juzgado de Guatemala por los delitos de asociación ilícita y estafa propia, con orden emitida el 6 de septiembre de 2024.