En la 25 avenida y 12 calle, zona 18, agentes de la Comisaría 12 capturaron a Cristian de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de personas, según orden de un juzgado de Chiquimula.

En otro operativo, realizado en la zona 1 de Chimaltenango, policías de la Comisaría 73 detuvieron a Walter de 34 años, requerido por un juzgado de Sacatepéquez por el delito de extorsión.

Mientras que investigadores de la DEIC capturaron en la aldea Pasac II, Cantel, Quetzaltenango, a Carlos, de 55 años, quien es sindicado del delito de violencia contra la mujer.

Los tres capturados fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para solventar su situación legal.