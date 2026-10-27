El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizó 11 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de Guatemala, Escuintla y San Marcos, por investigaciones relacionadas con el delito de lavado de dinero u otros activos.

Como resultado de los operativos, se coordinó la aprehensión de siete personas y se recabaron indicios para fortalecer las investigaciones. En el primer caso, derivado de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos, fueron aprehendidos Maynor V., Mónica R. y Biron M.

Las tres personas recibieron en sus cuentas bancarias Q808,953.32, Q774,566.40 y Q689,453.00, respectivamente, sin una justificación económica o legal aparente para el manejo de esos fondos.

También se coordinó la aprehensión de Luis C., Mario C. y Liwey S., denunciados por la IVE debido a transacciones financieras en cuentas de distintos bancos del país. Las operaciones incluyeron efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas, principalmente hacia China y Hong Kong, además de giros con destino a Panamá y Colombia.

En otro caso, fue aprehendida Yuneissy M., quien habría utilizado su cuenta bancaria para recibir dinero producto de extorsión. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron movimientos por Q635,600.00; la mayoría de los depósitos se hicieron en efectivo desde distintos puntos del país y fueron retirados pocos días después. Dos transferencias tenían como concepto “pago de extorsión”.