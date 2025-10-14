Esta mañana se registró un ataque armado contra dos hombres en el lote 8, sector 2, de la colonia Las Canoas, en la zona 25.

De acuerdo con información preliminar, ambos salieron de su vivienda para dirigirse a sus trabajos cuando fueron interceptados por sujetos armados, quienes les dispararon.

Frente al hogar falleció Oronato de Jesús Cruz Sique, de 42 años, mientras que su hijo Fernando de Jesús Cruz, de 22 años, fue trasladado por Bomberos Voluntarios al Hospital General San Juan de Dios, donde perdió la vida a su arribo.

La Policía Nacional Civil acordonó la escena, donde quedó el cuerpo del padre, y en coordinación con el Ministerio Público se realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer si se trató de un ataque directo.