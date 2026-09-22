Como resultado de un allanamiento realizado en la 66ª calle y 47ª avenida, colonia Canaán, zona 18, investigadores del Grupo Especial de Investigación Antiterrorista de la Subdirección General de Investigación Criminal SGIC, en coordinación con fiscales del MP, capturaron a Joan Misael Arévalo García, de 25 años, alias “El Curioso”, señalado como presunto integrante de la mara del barrio 18.

En el inmueble se le localizó una pistola Taurus, sin licencia de portación, una tolva, 18 municiones y dos bolsas con marihuana, además registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en 2020.

La acción representa un nuevo resultado de la investigación y coordinación interinstitucional para combatir estructuras criminales y retirar armas y posibles drogas de las calles.