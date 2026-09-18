Los celulares, computadoras, televisores y tabletas forman parte de la rutina diaria, tanto en el trabajo como en el hogar. Sin embargo, pasar varias horas frente a estos dispositivos puede generar molestias que con frecuencia terminan normalizándose.

Entre los síntomas más habituales se encuentran cansancio visual, sequedad, sensibilidad a la luz y dificultad temporal para mantener el enfoque después de periodos prolongados frente a una pantalla.

¿Por qué las pantallas cansan la vista?

Durante actividades que requieren concentración visual, las personas tienden a parpadear con menor frecuencia. Esto puede favorecer la sequedad ocular, debido a que cada parpadeo distribuye la película lagrimal sobre la superficie del ojo.

También influye mantener la vista enfocada a corta distancia durante varias horas, lo que puede provocar visión borrosa temporal o molestias alrededor de los ojos.

¿Cómo organizar las pausas?

Una de las recomendaciones más conocidas es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante al menos 20 segundos un objeto situado aproximadamente a 20 pies, equivalentes a unos seis metros.

También puede ayudar parpadear con frecuencia, levantarse periódicamente, ajustar el tamaño del texto y mantener el monitor aproximadamente a la distancia de un brazo, con la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos o ligeramente por debajo.

Reducir reflejos, evitar corrientes directas de aire y mantener una iluminación adecuada también puede disminuir las molestias.

¿Las gafas con filtro de luz azul funcionan?

Una revisión Cochrane publicada en 2023 analizó 17 estudios con 619 participantes y concluyó que estos lentes podrían ofrecer poco o ningún beneficio para reducir la fatiga visual causada por el uso de computadoras.

La evidencia sobre sus efectos en el sueño continúa siendo incierta y los estudios incluidos tampoco permitieron establecer beneficios para la salud de la retina.