Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 25.5 de la Carretera a El Salvador, con dirección a Villa Canales, dejando como saldo a una persona fallecida y otra herida.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta y que fueron atropelladas en el lugar.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y confirmaron que un hombre resultó herido, por lo que fue trasladado hacia el Hospital de Especialidades de Villa Nueva.

En tanto, una mujer perdió la vida en el lugar, por lo que se notificó a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.