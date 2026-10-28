Un accidente de tránsito se registró en el sector La Joya, del caserío Nueva Esperanza, en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, donde una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC) volcó presuntamente por una falla en el sistema de frenos.

El suceso dejó a dos agentes policiales y un privado de libertad heridos. Bomberos de Las Delicias auxiliaron a los policías y los trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), mientras que la Cruz Roja llevó al reo al Hospital de Coatepeque.

Este hecho se convierte en el segundo accidente de una patrulla policial registrado en dos días, lo que vuelve a poner en atención los percances viales en los que se ven involucradas unidades de las fuerzas de seguridad.

Por el momento, la información preliminar señala una posible falla en el sistema de frenos como la causa del incidente vial en dicha ruta en donde en otras ocasiones se han registrado accidentes.