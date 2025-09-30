Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango, donde una persona perdió la vida.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y, al evaluar a la víctima, determinaron que ya no contaba con signos vitales, debido a que había sido atropellada en el sector.

Ante la situación, se notificó a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, instituciones que se hicieron cargo de la escena y de las investigaciones correspondientes.