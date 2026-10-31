Un hombre de aproximadamente 25 años murió tras un accidente de tránsito registrado en la 31 calle y 14 avenida de la colonia Santa Rosa, zona 12 de la ciudad de Guatemala, en las cercanías de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Los Bomberos Municipales acudieron al lugar y localizaron a la víctima con múltiples lesiones. Pese a las maniobras de atención realizadas por los paramédicos, el hombre falleció en el lugar.

¿Una pelea provocó el accidente mortal?

De acuerdo con la información preliminar, momentos antes del hecho dos hombres sostenían una discusión en plena vía pública. Uno de ellos se retiró del lugar, mientras que el otro abordó un vehículo gris.

Según el relato de testigos, el conductor presuntamente circuló en contra de la vía para darle alcance al otro hombre. Sin embargo, durante la maniobra colisionó contra dos vehículos que se encontraban estacionados en el sector.

Como consecuencia del impacto, una persona quedó prensada entre los automotores y sufrió politraumatismo, lesiones que le provocaron la muerte.

Conductor fue detenido:

El oficial Rafael Zúñiga, Bomberos Municipales, informó que la víctima no había sido identificada al momento de la atención de la emergencia.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al lugar y detuvieron al conductor del vehículo gris, quien fue trasladado al juzgado de turno correspondiente para resolver su situación legal.

El Ministerio Público deberá realizar las diligencias de investigación para establecer las circunstancias del hecho y determinar las posibles responsabilidades.

🚨 Un hombre de aproximadamente 30 años falleció tras un presunto accidente de tránsito en la 31 calle y 14 avenida de la colonia Santa Rosa, zona 12 capitalina.



Bomberos Municipales lo localizaron con múltiples traumatismos e intentaron reanimarlo, pero las maniobras no… pic.twitter.com/3yKjyMhqeu — TN23 (@TN23NOTICIAS) October 31, 2026

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