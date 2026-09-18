Un pequeño felino inicialmente confundido con un gato doméstico terminó convirtiéndose en un hallazgo extraordinario para la ciencia: investigadores confirmaron que pertenece a una nueva especie de gato silvestre, denominada Leopardus tilcayo.

El animal fue encontrado cuando era cachorro cerca de una zona boscosa de Bolivia. Un residente lo llevó a su hogar pensando que se trataba de un gato doméstico, pero posteriormente, al notar su comportamiento y características silvestres, fue trasladado al santuario Senda Verde, en la región de los Yungas.

Análisis genético confirmó el hallazgo

La bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz formó parte del equipo que investigó al felino. Al comparar su apariencia con otras oncillas, observaron diferencias que despertaron dudas sobre su clasificación.

Los investigadores analizaron genomas completos de 38 ejemplares del género Leopardus y comprobaron que el tilcayo pertenece a un linaje genético distinto, separado de otros gatos tigre desde hace aproximadamente 1.4 millones de años.

El descubrimiento representa la primera descripción de una especie nueva de felino silvestre vivo en más de un siglo.

¿Cómo es el nuevo felino?

El ejemplar estudiado mide aproximadamente 46 centímetros de longitud corporal y pesa cerca de 1.4 kilogramos, por lo que es más pequeño que un gato doméstico promedio.

Entre sus características destacan un pelaje de tonalidad apagada, grandes manchas similares a rosetas, orejas cortas y redondeadas y diferencias en la longitud de la cola respecto de otros felinos relacionados.