En el programa de Es Así y Punto periodistas analizaron la situación de Guatemala en la ronda final rumbo al Mundial de 2026 que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos.

Tras los dos primeros partidos del Grupo A, en donde se perdió ante el Salvador de local 1 por 0 y luego se consiguió un empate 1 por 1 en Panamá que mantiene con vida a la bicolor.

La periodista Elizabeth Patiño indicó durante su intervención que Guatemala esta eliminada del mundial tras el poco fútbol que ha mostrado en estos dos partidos y que aunque le gane a Surinam tiene un camino difícil por recorrer.

En cambio Hernán Pereyra, le recalcó que Guatemala fue mejor que el Salvador en el primer partido y que desafortunadamente perdió. Y que tras el punto en Panamá sigue con chances de llegar al mundial ya sea de forma directa o a través del repechaje.

Patiño concluyó en que Guatemala le han marcado goles a balón parado y que es un aspecto importante si quiere clasificar al mundial. Y que hay que ser realistas con los aficionados que el equipo tiene mucho que mejorar en los partidos que le quedan.

Guatemala visita hoy a Surinam a las 15: 00 hrs y necesita ganar para seguir con vida en la ronda final rumbo al mundial ya que solo lleva un punto tras dos partidos disputados.