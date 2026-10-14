Esta tarde se registró un incendio en una vivienda ubicada en la 6ta. Calle de la colonia Los Llanos, en Jocotenango, Sacatepéquez, donde cuatro perritos quedaron atrapados entre el humo y las llamas.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para combatir el fuego y rescatar a los animales. Lamentablemente, uno de los perritos murió, mientras que los otros tres fueron rescatados con vida.

Las tres personas que residen en la vivienda lograron salir ilesas. Según informó el propietario, Samuel Rodenas, el incendio pudo haberse originado por un posible cortocircuito. Sin embargo, esta causa aún no ha sido confirmada.

Para controlar las llamas, los socorristas utilizaron aproximadamente 3,500 galones de agua. Las pérdidas materiales se estiman preliminarmente en Q200 mil.