La pronta reacción de agentes de la Comisaría 16 de la PNC permitió capturar en el kilómetro 24 de la ruta a Ciudad Quetzal a dos hombres señalados de estar involucrados en un ataque armado.

Los capturados fueron identificados como César, de 20 años, alias “Jocker”, y Antonio , también de 20 años, quienes, según la información preliminar, se movilizaban en una motocicleta con placas M-890HKY y presuntamente intentaban escapar del lugar.

De acuerdo con el reporte policial, momentos antes habrían atacado con arma de fuego al piloto de un camión repartidor de agua pura, quien resultó herido en la pierna derecha. La víctima fue atendida tras el incidente.

Durante la intervención, los agentes les incautaron un revólver que presuntamente portaban de manera ilegal. Los dos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.