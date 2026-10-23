En una pronta acción policial de agentes de la comisaría 14 capturaron a Guillermo de 33 años, en la 31 avenida y 15 calle, zona 7, cuando conducía un picop presuntamente robado momentos antes en la colonia Quinta Samayoa, en la misma zona.

La alerta de la víctima permitió a los agentes iniciar una persecución sobre la calzada San Juan, que culminó con la captura del presunto responsable y la recuperación del vehículo.

El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para solventar su situación legal.