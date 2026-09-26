Una persona fue localizada sin vida sobre una banqueta en la 5.ª avenida y 6.ª calle de la zona 1 de Quiché.

Bomberos Voluntarios de la 12.ª compañía fueron destacados al lugar tras recibir el aviso sobre una persona que permanecía sentada en una de las banquetas.

Persona localizada sin vida.

Al llegar, los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y constataron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada y se desconocen las causas de su muerte.

🚨PERSONA FALLECIDA🚨



Bomberos voluntarios de la 12 compañía fueron destacados hacia la 5 avenida y 6 calle de la zona 1 de Quiché.



Al llegar al lugar localizan a una persona sentada sobre una de las banquetas la cual al realizarle la evaluación correspondiente se constata que… pic.twitter.com/x6AqGE3aIg — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 26, 2026

Las autoridades correspondientes fueron notificadas para realizar las diligencias de ley y establecer las circunstancias del deceso.

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