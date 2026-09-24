Portugal inició con victoria su participación en la UEFA Nations League al derrotar 1-0 a Gales en el estadio José Alvalade, en Lisboa.

El combinado portugués dominó gran parte del encuentro y generó numerosas ocasiones, aunque tuvo dificultades para ampliar la ventaja.

Cristiano Ronaldo fue uno de los jugadores con mayor presencia ofensiva, pero no consiguió marcar pese a contar con varias oportunidades claras frente al arco galés.

João Félix marcó el único gol

El tanto que definió el partido llegó al minuto 22 por medio de João Félix.

El delantero recibió una asistencia de Nuno Mendes y sacó un remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería, colocando el 1-0 para Portugal.

A partir de ese momento, el conjunto luso mantuvo el control de la posesión y continuó buscando ampliar la diferencia.

Cristiano tuvo un gol anulado

En la segunda mitad, Cristiano Ronaldo logró enviar el balón a la portería, pero la anotación fue anulada por fuera de juego tras la revisión correspondiente. El delantero terminó el encuentro sin marcar, pese a registrar siete disparos, más que cualquier otro futbolista sobre el terreno de juego, sin embargo, logró presentar una gran presencia durante el partido.

Gales también tuvo una oportunidad importante por medio de Brennan Johnson, cuyo disparo se estrelló en el travesaño.