Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 69 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, donde un picop que viajaba de Salamá hacia la Ciudad de Guatemala volcó sobre la cinta asfáltica.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y brindaron asistencia a Fidel Alonzo y William Eduardo, de 42 años, quienes sufrieron lesiones leves.

Ambos se negaron a ser trasladados a un centro asistencial, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para que quedaran a cargo del hecho.