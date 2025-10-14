En la aldea Rancho El Padre, del departamento de San Marcos, se registró un accidente de tránsito que dejó a varias personas heridas y una fallecida.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo presentó problemas al llegar a una subida empinada, lo que provocó que retrocediera y volcara en la vía pública.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y brindaron asistencia a las otras ocho personas involucradas, quienes resultaron con golpes leves y crisis nerviosa. Mientras que otra quedó fallecida en el vehículo.

Además, se dio aviso a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes para identificar a la víctima mortal.