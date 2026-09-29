Un ataque armado se registró en la calzada San Juan y 36 avenida, zona 7 capitalina, donde fueron desplegadas tres compañías de Bomberos Municipales y unidades de ambulancia para atender la emergencia.

El piloto de un bus de transporte extraurbano, quien presentaba varias heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, recibió atención prehospitalaria y fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Hasta ahora no ha sido identificado el conductor del bus quien resultó herido tras el incidente armado en el interior del bus en zona 7 capitalina.

El tránsito en el lugar resultó afectado y autoridades de la Policía Municipal de Tránsito atendieron la emergencia. Y autoridades realizaron un peritaje en el lugar tras este hecho armado que alarmó a los pasajeros.