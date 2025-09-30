Un fuerte accidente se registró en la aldea fraternidad, municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos durante esta tarde de martes.

Esto cuando varias láminas transportadas en un camión salieron expulsadas e impactaron contra el vidrio delantero de una camioneta de transporte extraurbano.

El piloto sobrevivió a este accidente, aunque el hecho provocó una fuerte crisis nerviosa entre los pasajeros.

Autoridades hacen el llamado a los conductores a respetar la ley de tránsito y manejar con responsabilidad.