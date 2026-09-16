Un ataque armado se registró durante las primeras horas de este miércoles en la aldea El Conacastón, Sanarate, El Progreso, donde el conductor de un camión repartidor de bebidas fue atacado a balazos cuando se disponía a descargar producto en un comercio.

El hecho ocurrió en una estación de servicio del sector. Según información preliminar, sujetos desconocidos dispararon contra el conductor cuando arribó al lugar para realizar la entrega.

Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 111 de Sanarate acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la víctima y posteriormente trasladarla a un centro asistencial.

De manera preliminar y extraoficial, no se descarta que el ataque pueda estar relacionado con el cobro de extorsiones a comercios y transportistas de la zona. Las autoridades deberán establecer las circunstancias y el posible móvil del hecho.