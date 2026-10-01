Un fuerte accidente de tránsito se registró en el sector conocido como Arena Blanca, sobre la ruta que comunica Antigua Guatemala con Santa María de Jesús, Sacatepéquez.

Por causas que aún no han sido establecidas, un camión volcó y sus tripulantes quedaron atrapados en el interior de la cabina. La emergencia movilizó a elementos de los Bomberos Voluntarios de las compañías 8, 110 y 72.

Los socorristas utilizaron equipo hidráulico de rescate para liberar a las personas atrapadas entre la estructura del vehículo. Tras ser rescatadas, fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir atención médica.

Fue identificado como Rolando Solares, piloto de un camión, sobrevivió a un fuerte accidente de tránsito en dicha ruta.