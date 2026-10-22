Un hombre murió en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, luego de quedar bajo las llantas traseras de un cabezal. Bomberos Voluntarios de la 14.ª Compañía acudieron al lugar y utilizaron equipo especial para liberar el cuerpo, que quedó atrapado bajo el transporte pesado.

Los socorristas lograron extraer al hombre y realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, no obtuvieron resultados positivos y confirmaron que había fallecido en el lugar. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Conductor habría saltado de la cabina en movimiento

Según versiones preliminares de testigos, el cabezal habría presentado fallas en el sistema de frenos mientras descendía por una pendiente. Esta versión deberá ser investigada y confirmada por las autoridades.

Ante la supuesta falla, el conductor habría intentado desviar el transporte pesado hacia un área de matorrales a la orilla de la carretera para detenerlo. Al no lograr controlar la marcha, habría saltado de la cabina mientras el vehículo todavía estaba en movimiento.

Durante la maniobra, las llantas traseras del cabezal le pasaron encima, provocándole heridas mortales. Las circunstancias del hecho aún deben ser establecidas mediante las diligencias correspondientes.

Autoridades realizarán las diligencias de rigor

Tras confirmar el fallecimiento, los Bomberos Voluntarios notificaron a las autoridades correspondientes para que acudieran a la escena. Se esperaba la llegada del Ministerio Público (MP) para procesar el lugar y coordinar el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Escuintla.

Este percance ocurre en medio de otra jornada de accidentes en la autopista Palín-Escuintla. Según la información preliminar proporcionada, se contabilizaban dos percances en menos de 24 horas.