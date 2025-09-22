Un accidente de tránsito ocurrió en el Bulevar Los Olivos, a la entrada de Santa Elena II, en la zona 18 capitalina.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y brindaron atención al piloto del transporte pesado, que terminó volcado sobre la cinta asfáltica y únicamente presentó crisis nerviosa.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, solo daños materiales. Se recomendó precaución a los conductores que transitaban por la zona, ya que este percance tuvo lugar durante la mañana de este lunes.