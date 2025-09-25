La Policía Nacional Civil (PNC), dio a conocer sobre el operativo realizado en el Barrio El Gallito de la zona 3 tras el enfrentamiento que dejó un agente y dos presuntos delincuentes muertos.
Esto en seguimiento al ataque armado en la 24 calle y avenida Elena de la zona 1 donde murió el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán se desarrollaron 10 diligencias de allanamiento.
Las clicas que operan son Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha (MS-13).
De acuerdo a la PNC hubo un detenido por orden de captura, 13 capturados en flagrancia y tres menores conducidos.
Armas incautadas
- Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm
- Una subametralladora
- 14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)
- Dos escopetas calibre 12
- 10 pistolas calibre 9 mm
- Dos silenciadores
- 40 tolvas de fusil
- Dos tolvas para pistola
- 1,057 municiones de diferentes calibres, aún en conteo
Otros ilícitos decomisados
- Cinco vehículos
- Una motocicleta
- Una mira réflex
- Cuatro radios portátiles
- 13 chalecos antibalas
- 18 teléfonos celulares
- Una máquina para contar dinero
- 160 colmillos con cocaína
- 165 cápsulas con cocaína
- 875 piedras de crack