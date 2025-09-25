La Policía Nacional Civil (PNC), dio a conocer sobre el operativo realizado en el Barrio El Gallito de la zona 3 tras el enfrentamiento que dejó un agente y dos presuntos delincuentes muertos.

Esto en seguimiento al ataque armado en la 24 calle y avenida Elena de la zona 1 donde murió el agente Cleofas Valery Ortega Guzmán se desarrollaron 10 diligencias de allanamiento.

Las clicas que operan son Landívar Locos Salvatrucha y Addams Locos Salvatrucha, de la Mara Salvatrucha (MS-13).

De acuerdo a la PNC hubo un detenido por orden de captura, 13 capturados en flagrancia y tres menores conducidos.

Armas incautadas

Dos fusiles AR-15 calibre 5.56 mm

Una subametralladora

14 carabinas calibre .223 (equivalente a 5.56 mm)

Dos escopetas calibre 12

10 pistolas calibre 9 mm

Dos silenciadores

40 tolvas de fusil

Dos tolvas para pistola

1,057 municiones de diferentes calibres, aún en conteo

Otros ilícitos decomisados