La Policía Nacional Civil (PNC) aprehendió a dos hombres y remitió a un menor de 16 años tras los disturbios registrados durante una manifestación en los kilómetros 37 y 39 de la ruta Palín-Escuintla.

Las acciones ocurrieron luego de que las autoridades liberaran los bloqueos instalados en ese tramo de la autopista, donde se reportaron alteraciones del orden público y actos vandálicos contra agentes de la PNC.

Dos hombres fueron trasladados a un juzgado

Según la información proporcionada, los agentes policiales intervinieron para restablecer el orden en el sector y detener a personas que presuntamente participaron en los disturbios registrados durante la manifestación.

Durante el operativo fueron aprehendidos Elmer Ernesto García Martínez, de 38 años, y Lesther Raúl López de León, de 38 años, quienes fueron trasladados ante un juzgado.

La información señala que ambos hombres estarían involucrados en los actos registrados contra los agentes policiales durante los disturbios ocurridos en los kilómetros 37 y 39 de la autopista.

Menor fue remitido por portar bombas

Durante las acciones también fue remitido un menor de 16 años, quien, según el reporte policial, portaba bombas caseras o artefactos de feria durante los disturbios registrados en el lugar.

El adolescente fue trasladado ante el Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal, donde deberá continuar el procedimiento correspondiente debido a su condición de menor de edad.

Agentes resultaron afectados durante los disturbios

De acuerdo con el reporte, durante los enfrentamientos también se registraron afectaciones a elementos de la PNC debido al estallido de artefactos en las cercanías de los agentes.

Algunos policías presentaron heridas en el oído, según la información proporcionada, luego de que los artefactos estallaran durante los disturbios registrados en las cercanías del lugar.

Concluyen los enfrentamientos entre un grupo de personas que bloqueaba la ruta y agentes antimotines en jurisdicción de Palín Escuintla.



Vía: Víctor Álvarez pic.twitter.com/veqxMCu9jW — Radio SONORA 96.9 FM (@sonora969) September 10, 2026

Las autoridades continuaron con las acciones para controlar la situación y liberar la carretera, mientras las personas aprehendidas fueron puestas a disposición de los órganos correspondientes.

El procedimiento continuará para establecer la responsabilidad de cada una de las personas involucradas en los hechos registrados durante la manifestación en la autopista Palín-Escuintla.