Dos mareros salvatruchas fueron capturados por policías de la comisaría 11 en la 7a avenida y 12 calle, Barrio El Gallito, zona 3, cuando portaban una subametralladora Uzi y municiones exclusivas y especiales para las fuerzas de seguridad del Estado.

La captura se realizó como resultado de la presencia permanente de PNC en el sector y se logra identificar a los sospechosos, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga.

Fueron identificados como Rudy Wilfredo Suy Ajanel, de 26 años, alias «El Chaparro», y William Ovidio Méndez Ortiz, de 27, alias «El Willy«. Tras el registro se les decomisó una subametralladora tipo Uzi con el número de registro esmerilado, mientras que al segundo se le incautaron 15 municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, ocultas entre sus prendas de vestir.

Estas capturas forman parte de una serie de operativos estratégicos ordenados por el director general de la PNC, David Custodio Boteo, con el objetivo de desarticular a las pandillas que operan en sectores como El Gallito, y devolver las calles y avenidas a los ciudadanos que se han visto afectados por las actividades delincuenciales de estos antisociales.