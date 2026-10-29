En la zona 1 de La Esperanza, Quetzaltenango, fue detenido Robin de 23 años, quien conducía una motocicleta que presuntamente fue utilizada durante un ataque armado en el que un hombre resultó herido.

Este tipo de operativos forma parte de las acciones de prevención y seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil (PNC) para localizar vehículos posiblemente vinculados con hechos delictivos, identificar a personas sospechosas y dar seguimiento a las investigaciones.

La localización de motocicletas y automóviles que presuntamente fueron utilizados en hechos criminales puede aportar información importante para las pesquisas.