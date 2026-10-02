En un operativo realizado por policías de la SGAIA y DIPAFRONT, fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13, el guatemalteco Alejandro de 52 años, quien es requerido por Estados Unidos con fines de extradición.

El detenido es sindicado de los delitos de sodomía penal calificada, secuestro, captación sexual indecente a un menor y comportamiento libidinoso y lascivo.

Con esta captura, suman 37 personas aprehendidas con fines de extradición durante este año: 23 por delitos relacionados con narcotráfico y 14 por otros delitos.