La Policía Nacional Civil (PNC), a través de agentes antinarcóticos de la SGAIA, localizó una plantación de marihuana en un sector montañoso de la aldea Pamaría, en Momostenango, Totonicapán.

Durante el operativo, los agentes erradicaron e incineraron un total de 6 mil 915 matas de marihuana que se encontraban en fase de aprovechamiento.

Según la PNC, la plantación tenía un avalúo estimado de Q3 millones 457 mil 500. La acción forma parte de los operativos de las fuerzas de seguridad contra la producción de drogas en el territorio nacional.