Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron a pandilleros que se habían apropiado de una vivienda en el Sector B en asentamiento 17 de Diciembre en zona 12 de Villa Nueva.

Los capturados fueron identificados como Yanely de 18 años, alias «La Pelirroja», Héctor de 40 años, alias «Conejo» con un antecedente por ebriedad y escándalo, Cristian de 20 años, alias «Pingüino», Edwin de 49 años, alias «Peluca» y Jefferson de 18 años, alias «Chalanita».

Autoridades le dieron seguimiento a una denuncia ciudadana sobre sujetos que se habían adueñado de una vivienda que es propiedad de una persona víctima de extorsión y que había salido del inmueble desde el pasado 15 de septiembre.

Dos motocicletas fueron localizadas en el lugar, las cuales fueron consignadas para las investigaciones correspondientes, además a los detenidos se les incautaron una chapa de puerta que ya había sido reemplazada por otra, varios martillos, una sierra de punta, desarmadores y dos televisores.