La Policía Nacional Civil (PNC) tendrá una nueva conducción institucional tras el nombramiento de Erick Rolando Osoy López como director general y Selvin Solano Galicia como subdirector general de Operaciones.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó a ambos funcionarios durante una conferencia de prensa y explicó que los cambios forman parte de un proceso de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

¿Quién es Erick Osoy, el nuevo director de la PNC?

Osoy López cuenta con formación en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogado y notario, y posee una maestría en Derecho Procesal Constitucional.

También obtuvo un doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública en la Universidad Galileo de Guatemala, formación que complementa su trayectoria dentro de la institución policial.

Su carrera incluye ascensos a oficial tercero hasta 2008, oficial segundo en 2011, oficial primero en 2021, subcomisario en 2022 y comisario en 2026.

Selvin Solano Galicia asume la Subdirección de Operaciones

El nuevo subdirector general de Operaciones posee licenciaturas en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas y en Ciencias Policiales. Además, cuenta con especialización en policía comunitaria y estudios de maestría en Políticas Públicas.

Su trayectoria registra ascensos a oficial tercero en 2011, oficial segundo en 2014, oficial primero en 2020, subcomisario en 2022 y comisario de policía en 2026.

¿Qué cambios busca implementar la nueva dirección?

Durante su presentación, Osoy López anunció que trabajará en planes orientados a fortalecer las capacidades operativas de la PNC y mejorar la preparación del personal policial.

El nuevo director señaló que las acciones tendrán seguimiento desde el inicio de su gestión, con énfasis en el desarrollo del talento humano y el fortalecimiento institucional.

El ministro Marco Antonio Villeda, junto a su equipo de trabajo, en conferencia de prensa presenta a Erick Rolando Osoy como director General de la @PNCdeGuatemala y a Selvin Solano Galicia, como subdirector General de Operaciones de la #PNC.#Live ▶️ https://t.co/ryxHVOBQ6s pic.twitter.com/yHbY6p7hho — MinGob (@mingobguate) October 27, 2026

Gobernación plantea fortalecer la seguridad pública

Villeda explicó que los nombramientos buscan mejorar la capacidad policial para anticipar amenazas, enfrentar estructuras criminales y responder a las necesidades de seguridad de los guatemaltecos.

Con esta nueva integración, la PNC inicia una etapa de cambios en su conducción. La implementación de los planes anunciados marcará el desarrollo de la gestión de sus nuevas autoridades.

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