Por cuarto día consecutivo, el puente Pinula permanece cerrado en el área de Villa Hermosa I, San Miguel Petapa, debido a los daños provocados por la crecida del río Pinula y las recientes lluvias.

En los sectores 2 y 4 de la colonia continúan las labores para atender los estragos ocasionados por la corriente, mientras las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevos daños en el área.

Continúan trabajos para proteger el puente

La saturación del suelo ha provocado distintos socavamientos en los alrededores del puente. Además, uno de los inmuebles ubicados junto a la estructura colapsó debido a las condiciones generadas por las lluvias.

El inmueble albergaba varios comercios, pero ya había sido completamente evacuado antes de que ocurriera el colapso, por lo que las labores se concentran ahora en atender los daños ocasionados.

Profesionales y equipos especializados continúan trabajando en el sector con el objetivo de proteger las bases del puente y evitar que la corriente del río continúe afectando la estructura.

Vecinos permanecen en alerta

El área permanecerá cerrada de manera indefinida mientras se desarrollan los trabajos y continúan las lluvias. Los vecinos permanecen atentos ante cualquier cambio que pueda generar la necesidad de realizar una autoevacuación.

Las precipitaciones registradas en Santa Catarina Pinula y San Miguel Petapa provocaron un incremento en el caudal del río Pinula, situación que también ha representado un desafío para los trabajos de protección de la estructura.

A pesar de la fuerza de la corriente, las rocas de gran tamaño y el concreto colocado permanecen firmes y continúan contribuyendo a la protección de las bases del puente.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sector mientras avanzan las labores de recuperación y protección de la estructura, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas continúen generando afectaciones.