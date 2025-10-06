En el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador se registró un derrumbe que obstaculizó el paso de vehículos y peatones en la zona.

Por ello, varios guatemaltecos decidieron arriesgarse a cruzar entre los escombros y el lodo, producto de las fuertes lluvias, para llegar a sus respectivos trabajos y evitar perder la jornada laboral.

Durante la mañana, dos mujeres llamaron la atención, ya que se quitaron los tacones y, con la ayuda de otros hombres y mujeres, lograron cruzar una pequeña montaña de escombros sin resbalar.

Posteriormente, un centro educativo privado del sector abrió su paso peatonal al notar las dificultades que enfrentaban los trabajadores para llegar a tiempo a sus lugares de labor.

Es importante mencionar que las labores de remoción de escombros ya han iniciado, y los cuerpos de socorro, con apoyo de canes de búsqueda, se mantienen en la zona realizando monitoreo para determinar si existen víctimas del incidente.