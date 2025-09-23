En horas de la madrugada se reportó un derrumbe de gran magnitud, acompañado de la caída de un árbol, que bloqueó la cuesta de la avenida Hincapié, en ruta a Boca del Monte.

La Policía Municipal de Tránsito coordina en distintos puntos del sector con el objetivo de agilizar la circulación y evitar congestión vehicular.

Se recomienda precaución a los conductores que transiten por el área, ya que se realizan labores de limpieza y retiro del árbol que dejó inmovilizados los tres carriles en ambos sentidos.