Esta mañana, sobre el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador, se registró un derrumbe de grandes proporciones que obstruyó la vía.

Tras la emergencia, varios guatemaltecos caminaron entre los escombros durante varios kilómetros para encontrar transporte y llegar a sus lugares de trabajo, mientras que un colegio privado del sector les permitió el paso.

Actualmente, las autoridades, junto con instituciones privadas y el Ejército de Guatemala, realizan labores de limpieza para rehabilitar el paso.

Asimismo, los cuerpos de socorro se encuentran en el sector realizando inspecciones, ya que se ha informado preliminarmente sobre una persona soterrada.