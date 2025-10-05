Un accidente entre un transporte pesado y un automóvil en el kilómetro 30 de la ruta Interamericana provocó la caída de un poste del tendido eléctrico que bloquea la vía.

Bomberos Municipales Departamentales se presentaron en la escena y brindaron asistencia a los pilotos de ambos vehículos, quienes presentaban crisis nerviosa.

Asimismo, se coordinó con la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito, quienes se encargaron de controlar la situación y liberar el paso en ambos sentidos.