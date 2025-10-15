El presidente Bernardo Arévalo brindó un mensaje a la nación este miércoles a las 13:00 hrs sobre la seguridad en el país, lucha contra el crimen organizado y el sistema penitenciario.

“ He decidido hacer cambios en el Ministerio de Gobernación y por ello he aceptado la renuncia del Ministro Francisco Jiménez, la viceministra de antinarcóticos Claudia Palencia y el viceministro de seguridad José Portillo debido la situación que se vive en las distintas cárceles del país», indicó durante su mensaje al pueblo de Guatemala.

El mandatario agregó que realizarán una nueva cárcel de máxima seguridad para 2 mil privados de libertad que estará lista en un año y que se busca reforzar la seguridad y mantener el control en las cárceles.

El presidente expresó que, paralelamente, se reforzarán y remozarán las prisiones existentes para mejorar la seguridad y asegurar que la autoridad dentro de ellas permanezca bajo control estatal.

También se realizará un censo de manera regular con equipo de alta tecnología para tener controlados a los reos. Y que con ayuda del FBI de los Estados Unidos se buscará reforzar la seguridad y credibilidad en las cárceles del país y del Sistema Penitenciario así como la Policía Nacional Civil (PNC).