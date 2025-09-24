Este miércoles 24 de septiembre el presidente Bernardo Arévalo participa en el Debate General del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU.

“Traigo un mensaje de paz y armonía a los pueblos del mundo en nombre de los cuatro pueblos de Guatemala”, indicó Arévalo en la ONU.

Agregó que desde el corazón de Centroamérica, hace un llamado a la paz verdadera que parece tan lejana.

“Quienes nos antecedieron imaginaron y construyeron un foro permanente de diálogo, convencidos de que el destino de cada nación es también el destino de la humanidad”, expresó el mandatario.

Durante la conferencia el mandatario se refirió a la sabiduría ancestral de los pueblos mayas y sus ciclos de 20 años, los catunes, para subrayar la importancia de construir un futuro en paz.