El presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a la nación este domingo 13 de septiembre, en el cual abordó la situación económica que atraviesa Guatemala debido al aumento del precio de los combustibles por factores internacionales.

Durante su mensaje, Arévalo destacó las medidas que su Gobierno ha tomado para mitigar el impacto de esta situación en el bolsillo de las y los guatemaltecos. Entre las acciones más recientes mencionó el Decreto 21-2026, “Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos». En este decreto se establece Q39 por galón de diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior y tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sumado a esto, Arévalo indicó que se trabaja en medidas complementarias que tienen como propósito soluciones más integrales.

Entre las acciones que ya se trabajan se encuentra el Fondo de Compensación.

Arévalo se refiere a los bloqueos

Durante el mensaje, Arévalo habló sobre los bloqueos registrados en diferentes puntos del país. Algunos de los cuales han generado daños a la propiedad privada.

Arévalo calificó los bloqueos como manifestaciones para “generar el caos y el desorden”, y afirmó que estos han sido montados por políticos, narcotraficantes, pandilleros y crimen organizado.

Afirmó que cada caso será investigado y se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP).

Gobierno anuncia “tolerancia cero”

Arévalo indicó que se instruyó a la Policía Nacional Civil (PNC), con apoyo del Ejército de Guatemala, para mantener el orden y la libertad de movimiento en las calles, dentro del marco constitucional y democrático.

“Nuestro Gobierno garantizará la libre locomoción y servicios esenciales. Y tendrá tolerancia cero a quienes busquen vulnerar los derechos de los ciudadanos y productividad del país”, detalló el mandatario.

Finalmente, Arévalo indicó que el Ministerio de Energía y Minas recibió instrucciones para garantizar el traslado y abastecimiento de combustible a las gasolineras.

“El suministro de combustibles está garantizado”, aseguró el presidente.